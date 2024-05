Amadeus, Lucio Presta durissimo: "Ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se..."

25 maggio 2024 a

a

a

"Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male": l'agente dei vip Lucio Presta lo ha detto a proposito del suo ex "cliente" Amadeus, che lascerà la Rai per il canale Nove a partire dalla prossima stagione televisiva. Intervistato da Elvira Serra per il Corriere della Sera al festival della Tv di Dogliani, Presta ha spiegato: "Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: Presta sa quello che ha fatto. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto".

L'agente ha poi parlato anche della rivalità col collega Beppe Caschetto: "Lui è più potente di me". Per quel che riguarda le differenze, invece, "lui è di sinistra, io invece ho fatto incazzare la destra, il centro e la sinistra. Ma in realtà siamo amici, siamo più in confidenza di quanto si pensi". Infine, su Barbara D’Urso e sul suo futuro lavorativo dopo l'addio a Mediaset, ha detto: "Tra molto poco tempo tornerà il suo momento". Mentre su Stefano De Martino, altro suo ex assistito: "Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre".