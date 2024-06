L'aria che tira, Bompiani contro Mattarella e Meloni: "A chi toglierei la sovranità"

03 giugno 2024 a

a

a

La polemica su Claudio Borghi e la richiesta di dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non poteva non scatenare Ginevra Bompiani.

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, l'intellettuale della sinistra radicale non a caso candidata alle elezioni europee del prossimo weekend con la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro, è partita in quarta accusando: "Per la destra ogni pretesto è buono per chiedere le dimissioni di Mattarella".

Flavia Perina, editorialista della Stampa, la interrompe subito per una precisazione: "In questa circostanza Salvini e Borghi sono rimasti estremamente isolati, non ho sentito nessuno andargli dietro. Non mi sembrano abbiano ricevuto particolare solidarietà".

"Non voglio dire la destra, voglio dire certi elementi - si corregge allora la Bompiani -. Per alcuni, a volte per tutti chiedere le dimissioni di Mattarella è uno sport, così come per la sinistra chiedere le dimissioni di tutti coloro che sono coinvolti in inchieste e che commettono reati". Ohibò, sorpresa.

Il teletribuno Michele Santoro fa l'hippy: come vuole finanziare il "reddito universale"

Tuttavia, la Bompiani torna subito nella sua carreggiata: "Questa in realtà non è uno sport ma una giusta richiesta". Spiazza tutti per davvero pochi secondi dopo: "Questo richiamo di Mattarella alla sovranità europea non è piaciuto neanche a me, perché se c'è un momento in cui non vorrei che l'Europa non decidesse proprio niente, perché quello che decide oggi l'Europa è di mandarci in una guerra nucleare. Quindi la sovranità se potessi all'Europa gliela toglierei".

"Ciarpame, bast***? Ci hai convinti ancora di più": FdI, strepitoso sfottò a Saviano | Video