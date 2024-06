Alessandra Mussolini contro Donno: "Fai l'uomo e spogliati!"

19 giugno 2024 a

a

a

"Ebbasta, fai l'uomo!". Alessandra Mussolini, bacchetta in mano, si scatena contro Leonardo Donno a L'aria che tira, su La7. E il faccia a faccia tra il deputato del Movimento 5 Stelle protagonista della rissa in Parlamento della scorsa settimana e l'esponente di Forza Italia si fa subito incandescente.

Si parte con un consiglio dell'ex europarlamentare a Donno, che l'ascolta perplesso e con lo sguardo quasi indignato: "Sa cos'ho fatto io? Ho preso da dietro Borghezio e l'ho avvolto con il tricolore", ricorda divertita a proposito del tentativo fatto dal grillino con il ministro Calderoli, il casus belli che ha scatenato la bagarre in aula.

A proposito della rissa e del pugno tentato dal leghista Igor Iezzi, con Donno che dopo qualche secondo è stramazzato al suolo e uscito in carrozzina da Montecitorio, la Mussolini a un certo punto si è alzata e con una bacchetta ha mostrato le immagini dello scontro da saloon, sottolineando come il deputato dei 5 Stelle sia in realtà caduto a terra diversi secondi dopo l'assalto di Iezzi (poi sospeso per 15 giorni). "Hai simulato!", accusa la Mussolini. E quando Donno ha mostrato gli insulti che gli hanno rivolto sui social, la nipote del Duce lo incalza: "Vuoi vedere il mio telefonino? Vuoi vedere quello che mi dicono ogni giorno?". Quindi il "corpo a corpo" simbolico: "Fai l'uomo, spogliati e fatti vedere - urla la Mussolini -, manco un pugno hai preso", con David Parenzo in evidente imbarazzo.