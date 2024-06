Sfera Ebbasta, "non cag**** il ca*** sul palco": spinge via il ragazzino, infuria la polemica

27 giugno 2024 a

Immagini che colpiscono e che fanno discutere, quelle che arrivano dal concerto di Sfera Ebbasta che si è tenuto martedì 25 giugno a San Siro. Una scena filmata, poi finita sui social e diventata virale, sollevando un vespaio di polemiche.

Nelle immagini infatti si vede il trapper respingere in modo brusco un giovanissimo fan, rifiutando il suo abbraccio, per poi riprendere a cantare come se nulla fosse accaduto. Il infatti ragazzino era salito sul palco durante l'esibizione di Sfera Ebbasta. E poco dopo, il cantante ha anche chiarito le ragioni della sua brusca reazione, motivandole con ragioni di sicurezza.

La spiegazione del trapper è arrivata direttamente dal palco: "Lo dico una volta sola raga, quando vi devo dare il cinque scendo io - ha premesso -. Per favore non venitemi a cag*** il ca*** sul palco. Vi scongiuro per favore. Vi voglio bene a tutti, ovviamente. Scenderò dopo a dare il 5 a tutti e 60mila... Non è vero, solamente a qualcuno. Però per favore basta salire sul palco perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia. Quando in verità non è così", ha concluso Sfera Ebbasta. Spiegazione che, però, non è servita ad evitare le polemiche, che infuriavano in particolare sui social: molti commenti critici, ma c'era anche chi difendeva l'artista, rimarcando il fatto che, oggettivamente, situazioni simili possono essere un problema per la sicurezza.