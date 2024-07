Elisabetta Gregoraci, bloccata in aeroporto: "Trattate come delle bestie"

01 luglio 2024 a

"Che vergogna, viaggiare è diventato sempre più complicato": un duro sfogo quello a cui si è lasciata andare Elisabetta Gregoraci nelle sue storie su Instagram. La showgirl ha avuto un inconveniente mentre rientrava a casa dopo una breve vacanza in Sardegna: il ritorno sarebbe dovuto avvenire nel pomeriggio di oggi, lunedì primo luglio. I suoi piani, però, sono stati del tutto stravolti dal ritardo accumulato dalla compagnia aerea EasyJet. Quella con cui doveva volare.

"Che vergogna - ha scritto la Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Viaggiare è sempre più complicato. Io per lavoro o per piacere lo faccio spesso ma rendono la situazione sempre più difficile. Sono in aeroporto da questa mattina alle 10. Dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l'accumulato ritardo ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci, senza avvisare".

Ancora più amara e dura la chiusura di questo sfogo social: "Dulcis in fundo - ha chiosato la ex di Flavio Briatore - ci hanno fatto imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso. Quindi siamo ancora e non ci possiamo neanche sedere o prendere un po' d'acqua. Vi dovreste vergognare".