Caso Scurati, sei giorni di sospensione per Serena Bortone: la decisione della Rai

Sei giorni di sospensione per Serena Bortone. Secondo quanto apprende l’Agi, sarebbe questa la sanzione disciplinare decisa per la giornalista Rai dopo il procedimento disciplinare aperto per il caso Scurati. La conduttrice di "Che sarà" aveva annunciato sui social la mancata presenza dell'autore di "M" dalla puntata del 25 Aprile. Una data in cui lo scrittore avrebbe dovuto leggere un monologo sulla Liberazione. La Bortone ha gridato alla censura salvo poi scoprire che la mancata partecipazione di Scurati al programma era stata innescata da una mera questione economica. Dopo questo episodio l'azienda ha avviato un procedimento disciplinare.

E il Pd già grida allo scandalo, pronto a usare anche questa decisione di Viale Mazzini in chiave anti-Meloni. "Sei giorni di sospensione per Serena Bortone colpevole di aver scritto sui social che non sarebbe andato in onda, nel programma da lei condotto, il monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati. Questo di Telemeloni ormai è un gruppo dirigente senza freni. Assume amici e parenti, punisce l’antifascismo. Chiediamo a tutte le opposizioni di costruire insieme il futuro del servizio pubblico. Fuori la politica da viale Mazzini. Bisogna restituire credibilità e autorevolezza alla Rai. Altro che pubblicità in cambio del canone come vuole la Lega. Abbiamo bisogno di più servizio pubblico", ha tuonato Sandro Ruotolo. Già partita la propaganda dem. Non si sottrae nemmeno la piddina Malpezzi che su X scrive: "Nel mondo di TeleMeloni, Serena Bortone viene sospesa per aver scritto sui social che non sarebbe andato in onda nel corso del suo programma un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati. Una vergogna senza precedenti. La scelta di chi si sente padrone delle istituzioni pubbliche".