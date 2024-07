In Onda, Giovanna Botteri rivela: "Chi è il candidato ideale al posto di Biden"

Roberto Tortora 05 luglio 2024 a

Che la corsa a un nuovo mandato alla Casa Bianca sia per Joe Biden una salita ripida come l’Everest ormai è cosa nota a tutti. Il duello televisivo con Donald Trump è stato impietoso e ha consegnato agli USA un presidente incapace di tenere testa ad un incarico così probante come quello dell’uomo più potente del mondo. Se ne discute a “In Onda”, il programma di approfondimento politico estivo di La7, che segue il telegiornale in prime time ed è condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

Ci si chiede, allora, a pochi mesi dal voto se i Democratici possano cambiare cavallo in corsa e puntare su qualcuno che possa evitare a Donald Trump di tornare ad occupare la stanza ovale. Ospite in studio è Giovanna Botteri, da poco andata in pensione, ma giornalista con un’esperienza decennale in storia americana e in questioni legate alla politica estera.

Questo il pensiero della Botteri su chi potrebbe prendere le redini di Biden della corsa alla Casa Bianca: “Ci vorrebbe una stagione di House of Cards che ci spieghi bene le cose. Tutti hanno ossessione per Michelle Obama, ma da subito. Io mi ricordo da subito, nel 2016, quando Biden già voleva candidarsi ed è stato Barack Obama a stopparlo 8 anni fa, perché sapeva, lo conosceva, gli vuole bene, ma sapeva le sue condizioni. Hillary nella sua campagna diceva, chi chiameresti alle 3 di notte? Tra l'altro ora tutti sanno che alle 3 di notte meglio non chiamare Biden, nemmeno alle 3 di pomeriggio. Michelle è stata una grandissima first lady, che ha lavorato nell'ombra, rispettando le regole, cambiando la società americana, finalmente ha fatto smettere di mangiare junk food agli americani, ha fatto tanto ed è molto amata. Ma contemporaneamente non ha nessuna intenzione di rientrare, non sarà candidata”.