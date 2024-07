Dritto e Rovescio, la Salis fa scuola: "Siamo abusivi. E allora?", caos in studio

Roberto Tortora 05 luglio 2024 a

Con un esempio all’Europarlamento come Ilaria Salis, una che fa un vanto dell’occupazione illecita di immobili, senza nemmeno pagare un euro, inevitabile che altri abusivi si sentano in diritto di alzare la voce. Così, prendono la parola altri abusivi in giro per l’Italia e in collegamento con Dritto E Rovescio, programma di approfondimento politico e sociale, condotto da Paolo Del Debbio, ogni giovedì alle 21:30 su Rete4. Un abusivo, addirittura, pretende che la sua occupazione diventi giustificabile: “L'occupazione non è un diritto, l'occupazione è un'esigenza, è un diritto negato da parte dello Stato e, così, dei cittadini attuano il dovere di resistenza, non appropriandosi di alloggi altrui ma ri-acquistando quegli alloggi dismessi dalla pubblica amministrazione e destinati a che cosa? Alla privatizzazione? A che cosa? Al mercato del turismo? Alla costruzione di AirBnb?”.



Su X si scatenano i commenti indignati di persone che, invece, rispettano le regole: “E allora? Avete tolto la possibilità di chi è iscritto regolarmente in graduatoria ad avere un alloggio, si vergogni!”. Oppure: “Ohuuu bella signora, se tutti noiiiiii italiani facciamo come voi, anziché pagare mutui, lavorare 12 ore al giorno e mettere al mondo figli senza aver possibilità, sapete dove sareste voi...ma roba da matti, certo che il cittadino onesto c'è la sempre nel c..o”.

Non attende a replicare Andrea Delmastro, di Fratelli d’Italia, che smonta completamente il falso mito di Ilaria Salis: “Questa pluripregiudicata è diventata l'eroina dei due mondi delle occupazioni abusive, è di una famiglia piccolo borghese che probabilmente non avrebbe diritto a stare in una casa che occupa a danno di povera gente che fa la fila, che attende e che chiede l'assegnazione. Perché questa delinquente, pluripregiudicata, sta rubando la casa a chi ne avrebbe diritto. Non penso allora che noi dobbiamo tutelare questa gente qua, infatti sono orgoglioso – spiega Delmastro - di un provvedimento che sta all'interno del dl sicurezza con il quale comminiamo da 2 a 7 anni di galera a chi occupa le case abusivamente e prevediamo che la forza pubblica li sgomberi immediatamente”.