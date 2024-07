Cristina D'Avena punta il dito: "Trattata come l'ultima ruota del carro"

06 luglio 2024 a

"Non ho un’età, sono un’eterna bambina": Cristina D'Avena si è confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Rivelando anche di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica: "Non mi sono mai fatta il botulino, eh". Anche se sempre solare e allegra, la cantante non ha fatto mistero di essere in un periodo piuttosto complicato della sua vita: "Ho un carattere solare, quindi non faccio così tanta fatica. Ora sto attraversando un momento difficile perché è morta da poco Alessandra Valeri Manera (l’autrice che con cui ha collaborato per anni, ndr.), era una mia carissima amica, ci conoscevamo da 42 anni. Non è semplice".

D'Avena ha rivelato anche di essere stata ferita profondamente in passato "quando mi hanno trattata come l’ultima ruota del carro perché cantavo le sigle, escludendomi solo per questo da eventi in cui c’erano tanti cantanti, come se il mio fosse un pubblico diverso. Questo mi ha fatto soffrire". Pur essendo molto famosa, la cantante ha sempre mantenuto una certa riservatezza: "Sono fatta così. Mi hanno proposto anche ogni reality ma non lo farei mai, sono discreta. Ma posso dire che in amore sono felicissima". Sulla questione figli: "È una nota dolente: a furia di correre mi sono un po’ persa negli anni. Questa mia eterna giovinezza purtroppo eterna non è. Non posso dire che sia un grande rimpianto ma nemmeno che non ci pensi. Di certo mi sarebbe piaciuto".

Infine, ha raccontato che nei primi anni della sua carriera, al suo compleanno, le arrivavano i fiori di Berlusconi: "Era molto contento di come andavano le cose nella fascia dei ragazzi, era un vero galantuomo. Con Mediaset ho ancora un rapporto meraviglioso e un contratto fonografico per le sigle".