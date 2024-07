Alessia Marcuzzi a 51 anni è così: la foto hot che scalda l'estate italiana

09 luglio 2024 a

Alessia Marcuzzi continua a stupire i suoi fan.Una serie di scatti della sua vacanza a Formentera sono diventati davvero virali sul web. I paparazzi di Chi infatti hanno immortalato la showgirl mentre si gusta il mare e fa anche qualche esercizio per tenersi in forma. Un fisico di fatto perfetto a 51 anni che mette in mostra curve ma anche muscoli da invidiare. Alessia Marcuzzi del resto è abituata alle foto che immortalano il suo corpo. Spesso posta sui social qualche foto "biricchina" e in passato ha avuto una certa confidenza con l'obiettivo.

Indimenticabile il calendario di Max di parecchi anni fa. Una serie di scatti che divvenero subito un'icona della bellezza italiana. E ora, almeno 30 anni dopo, eccola qui mentre si gode le vacanze e fa morire d'invidia tutte le sue coetanee. Inutile dire che le foto in pochissimo tempo sono diventate davvero virali sui social e i fan non hanno resistito alla tentazione di sottolineare tutta la sensualità di questi scatti "rubati".

Dopo un periodo di pausa, di certo la Marcuzzi tornerà ai suoi impegni, soprattutto televisivi. Indimenticabile la sua eleganza nel'ultima edizione dei David di Donatello. Ma anche il grande successo dello show "Boomerissima". Dopo il mare, l'avventura per nuovi successi professionali.