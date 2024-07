Morgan, minacce e persecuzioni contro l'ex Angelica: "Vi mando tre video por*** che..."

10 luglio 2024 a

Stalking e revenge porn: di questo Angelica Schiatti, attuale fidanzata del cantautore Calcutta, ha accusato il suo ex, Morgan. La vicenda, ferma da 4 anni dal punto di vista giudiziario, è diventata di dominio pubblico dopo che la donna ha deciso di rilasciare dichiarazioni dettagliate su quanto avrebbe fatto l'ex frontman dei Bluvertigo nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato, la Schiatti ha accusato Morgan di averla minacciata di diffondere materiale intimo che la riguarda. La denuncia è stata presentata alla Procura di Milano, ma il processo sembra essere in una fase di stallo. Nessuna dichiarazione, per ora, da parte di Morgan. Mentre la Schiatti, in un post su Instagram, ha scritto: "Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni".

Stando a quanto emerge, oltre alle minacce anche alla famiglia di lei, in una chat di gruppo chiamata "InArteMorgan" Morgan annunciava l'invio di materiale intimo che riguardava la Schiatti: "E adesso… vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno". Dunque Morgan avrebbe pubblicato una foto di Angelica nuda scrivendo insulti ed epiteti ingiuriosi nei suoi confronti.

Stando a quanto riferito da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, lo stalking di Morgan si sarebbe spinto oltre ogni limite quando nel 2021 avrebbe ingaggiato, dietro compenso, due ragazzi siciliani conosciuti online, di cui uno pregiudicato, per pedinare Angelica e il suo nuovo compagno, Calcutta, chiedendo di portargli la donna. A confermare il tutto, oggi, anche lo stesso Calcutta, che su Instagram ha scritto: "Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi".

Il cantautore, infine, ha fatto sapere di aver rotto con Warner Music Italia perché "ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti". Intanto la Warner ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale con l'artista Morgan. "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi", si legge nella nota della casa discografica.

Nelle settimane scorse, invece, si era parlato della possibilità che Morgan conducesse un programma in Rai. A tal proposito, anche alla luce di quanto emerso, viale Mazzini in una nota ha precisato che "al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli".