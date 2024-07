Morta Shelley Duvall, la Wendy di "Shining" e attrice feticcio di Altman

11 luglio 2024 a

È morta all'età di 75 anni Shelley Duvall. L'attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Wendy, la moglie di Jack Torrance (un mefistofelico Jack Nicholson) in Shining. Il film di Stanley Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King, le diede la definitiva popolarità che aveva già debuttato con Robert Altman, recitando in tutti i suoi film fino a quel momento.

L'attrice è morta nel sonno, da tempo soffriva di diabete. Dan Girloy, suo compagno dal 1989, ha annunciato così la scomparsa della moglie al THR: "La mia dolce, amata, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Ha sofferto troppo, adesso è finalmente libera".

Dopo gli esordi in Nashville (film capolavoro di Altman del 1975) e l'interpretazione in un altro cult com Io e Annie di Woody Allen (1977), la Duvall raggiunge per la prima volta il successo nel ruolo di co-protagonista nel discusso film Tre donne sempre di Altman. Proprio il grande regista americano ne farà la sua attrice preferita tanto da dirigerla in ben sette film. Per Tre donne Duvall vince il Prix d'Interprétation féminine al Festival di Cannes. L'attrice americana diviene nota al grande pubblico soprattutto per l'interpretazione di Wendy, l'angosciata moglie di Jack Torrance in Shining (1980) di Kubrick, e per quella di Olivia Oyl, la fidanzata di Braccio di ferro in Popeye, sempre di Altman. Dal 1988 al 1993 ha anche prodotto alcune serie televisive.

Dopo un piccolo ruolo nel film indipendente del 2002 Manna from Heaven, Duvall si è presa una lunga pausa dalla recitazione e dalla vita pubblica. Nel 2016 annunciò di soffrire di problemi mentali, anche in conseguenza dell'esperienza traumatica vissuta sul set di Shining. Dopo vent'anni di assenza dalle scene, nell'ottobre 2022 fu annunciato che la Duvall sarebbe tornata a recitare in The Forest Hills, un film horror-thriller indipendente scritto e diretto da Scott Goldberg e interpretato da Edward Furlong, Chiko Mendez e Dee Wallace. È stata proprio questa l'ultima interpretazione dell'attrice.