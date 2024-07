Alessia Marcuzzi "reginetta" su Amazon Prime: sorpresa in palinsesto

Daniele Priori 17 luglio 2024 a

Amazon sorride, proprio come il simbolo di Prime. Un grande sorriso che campeggia ovunque alla presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione televisiva in arrivo, tutta da gustare sulla versione italiana del gigante dello streaming che ieri a Roma ha sfidato il caldo infernale convocando tutti i talent, al cospetto della stampa. Un parterre di talent che si arricchisce di anno in anno fatto di show condotti da nomi sempre nuovi. In squadra quest’anno arriva Alessia Marcuzzi che condurrà assieme ai geni dispettosi per eccellenza della tv, gli ex ragazzi della Gialappa’s, un nuovo gioco intitolato Red carpet-Vip al tappeto. Si tratterà di una inedita sfida sul tappeto rosso nel quale Alessia non sarà solo la conduttrice ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Un prodotto originale firmato Prime che continua a vedere il suo punto di forza, passando al comparto serie e film, nella grande comicità di casa nostra i cui stati maggiori ormai occhieggiano tutti dai piccoli schermi degli abbonati Amazon. Nel ricco catalogo di annunci ci sono nuovi film, serie e show original ed esclusivi italiani di cui sono state rivelate le prime immagini inedite. Anzitutto anche quest’anno Prime avrà il suo cinepanettone. Si tratta di Natale senza babbo. Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri)- sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast ci sono anche Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna.

Sempre sull’onda della comicità, in versione cartoon, si annuncia particolarmente interessante la serie d’animazione comica tutta italiana in cui grandi firme della comicità offriranno le loro voci ai protagonisti. Baracchino, un ex tempio della risata e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Le grandi voci che animeranno il nuovo progetto cartoon, che vedremo nel 2025, saranno (tra le altre) quelle di Lillo Petrolo, Pilar Fogliati, Luca Ravenna, Pietro Sermonti, Frank Matano. In arrivo anche una nuova serie firmata da Maccio Capotonda, oltre alle seconde stagioni di altre andate particolarmente bene come Gigolò per Caso, con Christian De Sica e Pietro Sermonti, Pesci piccoli che vede protagonisti i The Jackal, e la seconda stagione di Sono Lillo.

Seconda stagione con nuovi grandi innesti anche perla serie The Bad Guy storia di un integerrimo pm antimafia ingiustamente accusato di essere mafioso che alla fine diventerà davvero un... cattivo ragazzo, dopo essersi fatto passare per morto. A Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi si uniscono Aldo Baglio, Carolina Crescentini e Stefano Accorsi a dar vita a una serie che incrocia generi diversi: dalla dark comedy al crime. Conferme pluriennali anche nel palinsesto dell’intrattenimento come la 5ª stagione di LOL-Chi ride è fuori a cui si aggiunge il bis di Lol Talent Show-Chi fa ridere è dentro. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente. Impegno confermato anche sul fronte del grande calcio con il match clou di Champions del mercoledì sera; alla squadra di ex campioni già in team con Amazon si aggiunge un altro talent: Fernando Llorente.