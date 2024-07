Fedez, il rapper su uno yacht con Johnny Depp: sui social si scatenano i commenti

25 luglio 2024 a

Dopo la separazione con la moglie Chiara Ferragni, Fedez ha voltato pagina e ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Saint Tropez. Nella località balneare francese, il rapper ha incontrato alcune delle star più conosciute al mondo. Tra queste c'è anche Johnny Depp, l'iconico divo del cinema con cui il cantante si è scattato qualche selfie per ricordo. I due hanno passato qualche ora in compagnia su uno yacht. Ma non è ancora chiaro come si siano conosciuti

Il rapper ha postato sul suo profilo Instagram prima un selfie che lo ritrae accanto a Johnny, poi le foto con Silvio (il cucciolo di golden retriever) e di nuovo un'immagine con l'attore, in piedi sul parquet del lussuoso yacht. Non c'è ombra, però, della nuova fiamma di Depp (Yulia Vlasova) nè di una nuova frequentazione per quanto riguarda Fedez o di Garance Authié. Come c'era da aspettarsi, il post ha sbalordito gli utenti e ha spinto gli esperti del gossip a capire come fosse possibile che il cantante italiano e il divo di Hollywood si siano conosciuti. Alcuni, infatti, sostengono che l'uomo accanto a Fedez non sia proprio Johnny Depp. Secondo la loro versione, la star del cinema non avrebbe quel tatuaggio sul collo come mostrato dalla foto. Ma non ci sono troppi dubbi. È chiaro che si tratti del protagonista di Pirati dei Caraibi, proprio perché quel tatoo lo ha da un po' di tempo.

Nel frattempo, è comparso un commento da parte di Fabio Rovazzi, che dice, ironicamente: "Non si rubano le statue da Madame Tussauds", mentre tanti altri fan si concentrano su Silvio: "In un mese il cane ha già incontrato più star cinematografiche e visitato più posti di me a 31 anni", scrive uno. Un altro ha commentato: "Sembra l'inizio di una barzelletta e invece no", incredulo.