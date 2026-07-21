Fedez ricoverato a Milano: "Arrivato in ambulanza", le sue condizioni

Fedez è stato ricoverato nella serata di lunedì all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è arrivato al Pronto Soccorso in ambulanza poco prima delle 22 per problemi gastrici. Secondo fonti sanitarie, lamentava disturbi gastrointestinali probabilmente legati all’uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sono gravi, ma i medici hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti per chiarire l’origine del problema, soprattutto alla luce dei precedenti di salute.

Tre anni fa, nel 2023, Fedez era stato operato d’urgenza proprio nello stesso ospedale per un’emorragia interna causata da ulcere. L’anno precedente, nel 2022, era invece stato ricoverato al San Raffaele, dove aveva subito un intervento per l’asportazione di un tumore al pancreas.Il nuovo ricovero arriva a pochi giorni da una gioia familiare: la nascita del figlio Edoardo Lupo. Per Fedez si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

Per la stilista Giulia Honegger, compagna attuale del rapper, è invece la prima maternità.Al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche. I controlli in corso servono soprattutto a escludere complicazioni legate alla sua storia clinica complessa.