Belen Rodriguez, il tormento: "L'amore mi ha fatto a brandelli, di cosa ho paura"

Quasi tutto pronto per la nuova avventura di Belen Rodriguez, che dopo l'addio a Mediaset è passata a Discovery, su Nove, che la accoglierà al termine del suo anno di assenza in tv. L'argentina è carica, emozionata, concentrata: sarà al timone di Only fun - Comico show, insieme ai PanPers, e condurrà anche Amore alla prova - Crisi del settimo anno.

E ora, a poche settimane dal via alla nuova avventura, ecco che Belen si confessa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ammette i suoi timori e le sue debolezze. Parlando di amore e vita privata, infatti, ha spiegato: "L’amore mi ha anche fatto a brandelli ma alla fine vinco io". Già, la sua vita sentimentale, in particolare quella con Stefano De Martino, è stata particolarmente complessa, tanto che la storia col suo ex marito, aveva rivelato, la portà anche a una vera e propria depressione che la costrinse a un ricovero in clinica.

Ora, però, Belen si è rimessa in piedi, ha ripreso il controllo. Eppure, ammette: "Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari". Insomma, una serie di pensieri certo non semplici da gestire e con cui spiega di dover fare i conti. "Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. Invece sui social dobbiamo essere sempre perfetti", conclude con una riflessione un poco amara su quello che è il mondo del jet-set.