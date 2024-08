Marisa Laurito stronca De Martino: "Copiare male è un'altra cosa"

07 agosto 2024 a

"La Rai di oggi è totalmente distrutta": Marisa Laurito lo ha detto a Fanpage, rifiutando poi in maniera netta il paragone tra Renzo Arbore e Stefano De Martino, nuovo volto di punta di viale Mazzini (sarà lui a prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi su Rai 1). L'attrice, quindi, ha aggiunto: "Arbore è stato – ed è – uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano. È stato quindi un grande autore, poi un grande conduttore e poi un musicista". E ancora: "Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa".

Parlando dei suoi appelli a ribellarsi contro la guerra, invece, l'attrice ha detto: "Invito da sempre tutti a fare appelli che riguardano la guerra. Sono certa che non determineranno il cessate il fuoco, ma se tutti davvero si ribellassero a questo andamento aggressivo deciso solo da un certo tipo di politica, forse si capirebbe che la massa non vuole la guerra. Le spese per armare le nazioni, del resto, sono enormi. Parliamo di migliaia di migliaia di migliaia di miliardi. Come mai ogni Paese spende miliardi per avere cinquantamila bombe e distruggere il mondo, quando dovremmo invece spendere per il progresso delle persone, per migliorare la vita delle persone...".