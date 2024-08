Parigi 2024, "lancio senza corda": Tom Cruise, con chi ha litigato prima della cerimonia di chiusura

13 agosto 2024 a

Tom Cruise avrebbe litigato con gli organizzatori della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi. Il motivo? Avrebbe voluto calarsi dal tetto dello Stade de France senza la corda di sicurezza per rendere il salto più "credibile". L'attore americano, 62 anni, è stato incaricato di prendere la fiamma olimpica e portarla da Parigi a Los Angeles, dove si svolgerà la prossima edizione dei Giochi nel 2028.

A preoccuparsi per la sua richiesta di lanciarsi senza protezioni sono stati in primis i suoi amici, che anche in altre situazioni starebbero cercando di frenare la sua passione per le acrobazie sempre più rischiose. Lo spettacolo avrebbe richiesto ben 18 mesi di preparazione: alla fine Tom Cruise è stato legato a un'imbracatura prima del lancio. Prima, però, avrebbe discusso con i produttori per la corda di sicurezza, che era chiaramente visibile. Secondo lui, quella protezione non solo avrebbe reso il suo salto meno credibile ma lo avrebbe anche rallentato nel lancio.

Una fonte ha raccontato il retroscena al Daily Mail, spiegando che gli amici dell'attore lo avrebbero spesso messo in guardia: "Tom conosce i rischi che le acrobazie comportano e non gli importa. Si rifiuta di tirarsi indietro. Crede davvero di essere fuori dall’ordinario". La passione dell'attore per questo genere di scene non è certo nuova: solo un mese fa è stato visto penzolare dalla fiancata di un aereo mentre girava le scene del prossimo film Mission Impossible. Nel 2017, invece, si è infortunato durante un salto fallito da un edificio durante le riprese di Mission Impossible 6 a Londra.