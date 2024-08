Myrta Merlino, siluro contro Fedez: "Chiara Ferragni? Due figli piccoli e un marito dal..."

14 agosto 2024 a

a

a

Myrta Merlino, nella sua prima edizione di Pomeriggio 5 in onda su Canale 5, ha spesso e volentieri affrontato temi di attualità, tra i quali ovviamente crisi e divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. E ora la conduttrice in forza al Biscione, in un’intervista rilasciata al settimanale a tutto-gossip Chi, dice la sua sul delicato momento che sta attraversando l'influencer. E ancora, ha espresso quel che pensa circa il controverso caso della pugile Imane Khelif, probabilmente il tema più dibattuto delle Olimpiadi di Parigi 2024 recentemente concluse (dall'algerina con la medaglia d'oro al collo).

Parlando della Ferragni, Myrta Merlino ha rimarcato come la biondissima imprenditrice digitale stia vivendo un anno particolarmente difficile, il tutto dopo un periodo di grande, enorme, ipertrofico successo. "È una donna che ha goduto di una fortuna incredibile, forse persino eccessiva, e ora si trova ad affrontare il momento più complicato della sua vita: criticata nel lavoro, con un matrimonio finito, due figli piccoli e un ex marito dal carattere complesso - sottolinea pungente la Merlino -. Non è stata una separazione facile," ha aggiunto. E ancora, su amori e passioni Merlino ha aggiunto: "Non do giudizi in amore. Ho avuto due matrimoni, tre figli da due uomini diversi, e ora sto con una persona che a sua volta ha avuto due relazioni importanti. L'amore è ciò che conta, e quando c'è, anche le situazioni più difficili possono trovare una soluzione. A Chiara auguro di trovare un uomo solido e maturo, capace di sostenerla in questo momento difficile".

Fedez rovente, terzo flirt estivo: foto incendiarie, beccato così con Luna | Guarda

Quindi, come accennato, il caso di Imane Khelif. La conduttrice della rete ammiraglia Mediaset ha sottolineato l'importanza di basarsi sui fatti prima di esprimere giudizi. "Ho contattato subito Giovanni Malagò, presidente del Coni, per avere informazioni precise. È fondamentale capire i dettagli, le regole, e il livello accettabile di testosterone. Solo dopo aver chiarito i fatti possiamo aprire il dibattito e ascoltare tutte le opinioni", ha concluso la conduttrice, insistendo sull'importanza di rigore e accuratezza quando si opera nel mondo dell'informazione.