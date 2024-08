In Onda, Pier Ferdinando Casini a microfono (quasi) spento: "Per le cose serie non mi invitate..."

29 agosto 2024 a

A In Onda nella puntata di questa sera, giovedì 29 agosto, diversi i temi al centro del talk show. Come annunciano Marianna Aprile e Luca Telese "si parlerà di guerra in Medio Oriente, ma anche di quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina". Poi la sorpresa: "Prima però di occuparci di questi temi e del caso dell'assegno unico, vogliamo parlare del caso del ministro Sangiuliano e della misteriosa nomina di una consulente". Parte il servizio e poi si rientra in studio. A questo punto viene chiesto un parere sulla vicenda a Pierferdinando Casini, ospite principale del primo blocco di puntata.

E l'ex leader dell'Udc risponde in modo fin troppo chiaro spiazzando i due conduttori: "Mi sembra ci sia la volotà di parlare di questa vicenda in modo gossippistico. Non sono d'accordo. Le opposizioni hanno posto delle domande? Le risposte arriveranno nelle sedi opportune e istituzionali. Ci sono altre cose di cui parlare, ho solo un quarto d'ora a disposzione e mi fate parlare di questo?".

Cala un po' il gelo in studio, ma Casini mantiene il punto: "Da uomo delle istituzioni il mio compito è delegare proprio alle istituzioni queste risposte. Parliamo d'altro...". E quando il tempoi a disposizione di Casini finisce, ecco che viene mandata in onda la pubblicità con l'annuncio della Aprile di un secondo blocco di puntata dedicato proprio alla guerra in Medio Oriente. E proprio quasi a microfono ormai spento, Casini si lascia andare: "Eh per le cose serie non mi invitate...".