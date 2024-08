Venezia 81, Angelina Jolie impazzisce nella sua suite: cosa ha combinato

30 agosto 2024 a

a

a

Sono tantissime le celebrità che hanno incantato il pubblico presente all'inaugurazione della 81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nicole Kidman, Tim Burton, Monica Bellucci, Cate Blanchett.

Tra i grandi nomi del cinema troviamo anche quello della bellissima Angelina Jolie, in concorso con "Maria", il film sulla vita della celebre cantante lirica Maria Callas. Ma Angelina Jolie si è resa anche protagonista di un siparietto alquanto bizzarro. Come scrive Ivan Rota su Dagospia, l'attrice hollywoodiana avrebbe dato di matto. In particolare, la Jolie si sarebbe infuriata nella sua suite perché i parrucchieri le avrebbero sbagliato la tinta dei capelli.

Insomma, i professionisti del settore avrebbero sbagliato il colore da farle. Forse, la scelta dei parrucchieri è nata dalla volontà di far assomigliare esteticamente di più la diva alla "Divina". L'attrice infatti veste i panni di Maria Callas nel nuovo film di Pablo Larrain presentato alla Mostra che tra l'altro è stato accolto con ben otto minuti applausi. Ma al di là di questo simpatico episodio la Jolie ha mostrato di essere una donna sensibile e profonda in quanto come ha raccontato al Corriere della Sera un suo fan disabile, Pasquale Esposito, la Jolie "era felice di vedermi, mi ha detto che per lei è un piacere". Nelle foto che stanno facendo il giro del web si vede l'attrice inginocchiarsi sul red carpet per salutare il ragazzo.