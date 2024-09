Anna Foglietta, la spilla sul red carpet non è passata inosservata: messaggio politico

02 settembre 2024 a

Venezia non è solo glamour e lustrini. Lo dimostra Anna Foglietta, che sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia incanta con la sua eleganza e lancia un importante messaggio politico, mostrando solidarietà alla Palestina. L’attrice, nel suo sofisticato completo scuro, pantalone e giacca, firmato Armani, ha sfilato in onore delle madrine della Mostra del cinema di Venezia e ha sfoggiato un sorriso smagliante. Ma a colpire è stata la spilla a forma di cuore che simboleggia la solidarietà verso la Palestina. Un chiaro messaggio politico che riporta alla mente l’analoga iniziativa di Cate Blanchett a Cannes che sul red carpet ha sfilato con un abito verde e nero per richiamare i colori della bandiera palestinese.

E la Foglietta in occasione dell’inaugurazione di ’Dive & Madrin' a Venezia, la mostra fotografica allestita presso l’Hotel Excelsior che, fino al 7 settembre, renderà omaggio alle icone femminili del cinema italiano, ha affermato: "Celebriamo le dive del presente. Delle dive del passato - spiega l’attrice all’Adnkronos - restano i film che hanno interpretato, la personalità con cui lo hanno fatto, ma credo che troppo poco si parli di quanto in realtà questo testimone sia già stato passato da tempo. Noi siamo il paese delle grandi celebrazioni mentre io per natura tendo sempre a guardare il futuro. E quindi mi piace già individuare quelle che saranno le dive del futuro. È stato bello interpretare questo ruolo attraverso il servizio fotografico, però bisogna sempre ricordarsi che il cinema è in movimento, noi siamo in movimento e ogni tanto sarebbe bello celebrare le dive del presente e questo servizio lo ha fatto".