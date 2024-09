Ludovica Valli-choc sulla figlia: "Questa è l'impronta della placenta"

07 settembre 2024 a

L'ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli è diventata mamma per la terza volta lo scorso 4 settembre. L'influencer - come molte altre sue colleghe - ha documentato per filo e per segno ogni istante della sua gravidanza condividendo con i suoi follower numerosi momenti di vita quotidiana.

La donna si mostra in ospedale con in braccio la sua piccola e nel post ha anche parlato di un disegno molto particolare: si tratta di un "calco" della placenta della figlia neonata. D'altronde, c'è chi in passato la palcenta se l'è perfino bevuta dentro a un centrifugato... L'influencer classe 1997 ha pubblicato sulla sua pagina una serie di fotografie della sua Lola. A corredo del post la donna ha pubblicato infatti anche il curioso disegno: "Questa è l'impronta della placenta di Lola. So che penserete che io sia davvero folle ma ho voluto tagliarle il cordone e lasciarle per sempre questo "pezzo di noi"... Passate quelle due orette, dopo essere state ancora "legate" è stata la cosa più difficile per me", ha spiegato.

Ludovica Valli è anche mamma di Anastasia e Otto Edoardo di cui in passato si fece confezionare un anello con un pezzetto di cordone ombelicale e un secondo gioiello con il latte materno.