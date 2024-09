Elodie, lo spacco della gonna è profondissimo: vietata ai minori sul palco

14 settembre 2024 a

Un look sexy ma allo stesso tempo elegante quello sfoggiato da Elodie sul palco dei Tim Music Awards. Nella serata dedicata ai premi della musica, presentata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada all'Arena di Verona, la cantante si è presentata sul palco con un abito lungo, una gonna nera con un profondo spacco davanti che le ha permesso di mettere in mostra le gambe. Sopra un busto rigido in nero lucido e top bianco con decori di fiori neri. Make up leggero e capelli sciolti sulle spalle. La sua esibizione, sulle note di "Black Nirvana", il suo ultimo successo estivo, ha lasciato tutti senza fiato.

Tutti positivi i commenti sotto al video della performance, pubblicato dalla cantante stessa su Instagram. "Come sei bella", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Elodea, non ci sono parole". E ancora: "Sei assurda Elo, anche stasera l’Arena a fuoco non appena ci hai messo piede, sei stata spettacolare... Poi questo abito ti sta divinamente".

A infiammare la platea anche Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, che ancora una volta si è confermata una vera performer. L'artista si è esibita sulle note dei suoi migliori successi, da "La noia" a "Melodrama". Per quanto riguarda il look, Mango ha scelto come sempre uno stile molto particolare: ha indossato una tuta nera satinata con underwear in vista, doby nero e felpa crop che le copriva il collo.