Bernardini De Pace scatenata sulla Salis in tv: "Mi meraviglio di chi toglie la casa a un altro"

Anna Maria Bernardini De Pace non le manda a dire. L'avvocato, ospite a 4 di Sera, mette nel mirino Ilaria Salis commentando le nuove norme varate dalla maggioranza che inaspriscono le pene per le occupazioni abusive. Come è noto qualche giorno fa l’Aula della Camera ha approvato l’articolo 10 del ddl sicurezza del governo che introduce nell’ordinamento il nuovo reato di "occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui".

Viene introdotto nel codice penale l’articolo 634-bis: carcere da due a sette anni per chi commette il reato. Il nuovo articolo così recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni". Una stretta vera e propria che di certo non sarà piaciuta ad Ilaria Salis e ai suoi "compagni". E così la sinistra, soprattutto quella più estrema, ha contestato il provvedimento. Anna Maria Bernardini De Pace però difende la norma reputandola adeguata: "Mi meraviglio che tutti quelli che fanno valere il diritto di abitare vanno contro il diritto di abitare dell'altro togliendogli l'abitazione". Parole fin troppo chiare. Chissà cosa ne pensa la Salis dalla sua poltrona in quel di Strasburgo...