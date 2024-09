Aurora Ramazzotti, le foto in lingerie scatenano il caos: i rosiconi la insultano

16 settembre 2024 a

"A chi non è mai capitato di aggirarsi per i corridoi di Palazzo Bovara in intimo sorseggiando un ottimo caffè?". Per questa frase, e queste foto in sensualissima lingerie nera, tutto pizzi e trasparenze, Aurora Ramazzotti è finita nel tritacarne dei social.

Il copione è sempre lo stesso, quello che a turno ha colpito tutte le dive dello showbiz italiane diventate mamme: da Belen Rodriguez ad Alessia Marcuzzi, da Elisabetta Canalis a Melissa Satta per finire anche con Michelle Hunziker, la mamma di Aurora: per loro è vietato essere sexy, perlomeno in pubblico.

La figlia di Eros Ramazzotti e della showgirl svizzera, che dal compagno Goffredo Cerza un anno fa ha avuto il piccolo Cesare, su Instagram ha pubblicato alcuni scatti patinati e conturbanti in cui posa per un notissimo brand di intimo. Si potrebbe tranquillamente derubricare il tutto con una semplice frase: è lavoro, solo e soltanto lavoro.

I follower della 27enne simpatica e autoironica figlia d'arte non la pensano così e tra chi la applaude c'è anche chi la critica tirando in ballo supposte questioni morali. E così tra un "Goffredo è un uomo davvero fortunato" e un "Foto bellissime. Molto elegante questa lingerie. Aurora semplice e magnifica" c'è anche chi accusa: "Sei una mamma ricordatelo". Un appunto decisamente fuori luogo che scatena una raffica di contestazioni.