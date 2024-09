Affari tuoi, "inquadrate qua". Giuseppe di Frosolone, lo sconcerto del pubblico in studio

16 settembre 2024 a

"Ohhhh". La reazione del pubblico in studio ad Affari tuoi è di sincero stupore. Financo di sconcerto. Il protagonista della puntata andata in onda domenica 15 settembre è Giuseppe da Frosolone, "camionista per passione" (come urlano i presenti in coro) in rappresentanza del Molise.

Un idolo del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il signore era già presente sul finire della scorsa stagione, da pacchista, quando al timone del programma c'era ancora Amadeus oggi passato al Nove. E il suo sostituto De Martino ha proprio fatto riferimento ai trascorsi di Peppone per lanciare una battuta sul suo predecessore, che con la Rai non si è lasciato in maniera proprio amichevole: "La mia curiosità è, numeri a parte, ad Amadeus il caciocavallo come gli piace?".

Che il concorrente di Frosolone, accompagnato in studio da Stefania, la moglie. "Stiamo insieme da 14 anni, domani è l'anniversario. Per l'esattezza sono 13 anni e 9 mesi, ho studiato. E' tosta eh, Ste", scherza Giuseppe, con De Martino che respinge al mittente: "Sarà tosta per lei...". Si ride.

Ma prima, il colpo di scena con il conduttore che chiede alla regia di Rai 1 di stringere con la telecamera sull'orecchio sinistro del concorrente: "Che chiccheria, che chiccheria, che chiccheria". Effettivamente, il simpatico Peppone ha pensato bene dopo tante settimane in studio di farsi creare un orecchino di brillanti che rappresenta un pacco con la scritta Affari tuoi. Non gli ha portato benissimo: dopo aver bruciato i pacchi con i rossi "di peso", 100mila, 200mila e 300mila euro, marito e moglie decidono di tenere in mano il pacco numero 10 su consiglio di un amico del bar. Dentro, c'è solo un euro. E dopo aver rifiutato l'offerta di 30mila euro del Dottore, si va alla Regione fortunata: nulla di fatto.