Il Volo, la lettera di Gianluca Ginoble a Ignazio: "I caratteri più distanti", una frase clamorosa (sul gruppo)

Ora che uno dei componenti del trio Il Volo ha trovato il suo “grande amore”, cioè Ignazio Boschetto con la modella Michelle Bertolini, anche gli altri due festeggiano la felicità dell’amico e collega di vita. L’occasione è stata, ovviamente, quella delle nozze, celebrate in rito civile al Comune nella romantica cornice del Lago di Como.

Presenti, quindi, anche Piero Barone e Gianluca Ginoble ed è stato quest’ultimo, in particolare, ad emozionarsi per il coronamento di una lovestory importante. Così, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti dal giorno del lieto evento e ha scritto un messaggio alla coppia di novelli sposi per celebrare il loro amore.

Questo il suo messaggio: “Vorrei raccontare questo giorno meraviglioso attraverso i miei occhi. Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico. Ho visto cuori che ancora conservano la semplicità e la purezza di un bambino, racchiusi in corpi di adulti. Ho visto la felicità di chi ha trovato l’amore vero, quel sentimento che non conosce tempo, regole né confini, senza troppi pensieri o ragionamenti, ma segue soltanto il battito del cuore, libero e selvaggio. Desidero urlare al mondo quanto ti voglio bene, perché – continua commosso Ginoble - alla fine oltre all’affetto, ciò che ci unisce davvero sono le esperienze condivise, i momenti che ci toccano nel profondo, tra le gioie e le sfide della vita. Sono proprio questi istanti che plasmano un rapporto e lo rendono indistruttibile".

"Anche i caratteri più distanti, se uniti nella condivisione di tutto, imparano a navigare insieme nelle acque turbolente dell’esistenza, creando un legame unico e indissolubile - un passaggio della lettera di Ginoble, assai significativo -. Ed è proprio questo che lega me, te e Piero più di ogni altra cosa. Vederti così felice, dopo tutto quello che la vita ti ha fatto attraversare, riempie il mio cuore di una gioia immensa, come se ogni tua ferita guarita fosse un raggio di luce che illumina tutti noi. E a te, Michelle, che sei una persona vera, buona, pura, sincera, limpida, posso dire che – conclude Gianluca Ginoble - se è vero che le persone che scegliamo riflettono la nostra anima, allora tu incarni perfettamente la bellezza interiore dell’uomo che hai scelto di amare. Con affetto profondo e sincero, Gianluca”.