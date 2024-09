Sabrina Salerno, "nodulo maligno al seno": il toccante messaggio prima dell'operazione

18 settembre 2024 a

“Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”: l'annuncio sconvolgente è di Sabrina Salerno, che ha voluto informare i suoi follower su Instagram delle sue condizioni di salute. A corredo una foto dall’ospedale di Treviso. “Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia - ha spiegato la cantante e showgirl -. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”.

Sabrina Salerno ha sottolineato di aver raccontato la sua storia per esortare tutti a non trascurare mai la prevenzione. Di qui un sentito appello ai suoi fan: "La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”. Tanti i commenti di sostegno apparsi sotto al post. "In bocca al lupo, sei forte", ha scritto qualcuno. Qualcun altro: "Forza e coraggio, andrà tutto bene". E ancora: "Sei una forza della natura".

Nei giorni scorsi anche un'altra vip ha fatto sapere di avere un tumore. Si tratta della modella Bianca Balti, che sui social ha scritto: "Ho un cancro alle ovaie. Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò". Poi ha raccontato com'è l'ha scoperto: "Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol)”, ha scritto a corredo di alcuni scatti fatti in ospedale.