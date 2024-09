Sabrina Salerno, "vorrei ringraziare tutti": le prime parole dopo l'operazione al seno

18 settembre 2024 a

"Sto bene, l'operazione è andata bene": Sabrina Salerno lo ha scritto sul suo profilo Instagram, rassicurando così i suoi fan. Nelle scorse ore, infatti, sempre sulla stessa piattaforma aveva detto di doversi sottoporre a un intervento al seno per rimuovere un nodulo maligno. "Mi dispiace non poter rispondere a tutti - ha scritto nelle storie, a corredo di una foto scattata dal letto dell'ospedale di Treviso - ho i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, però vorrei ringraziarvi di cuore tutti".

A seguire la cantante 56enne sono i medici del Ca' Foncello di Treviso. "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno", aveva annunciato questa mattina, postando una sua foto in ospedale con la flebo al braccio. Poi aveva spiegato anche come erano andate le cose: "Come ogni anno, a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita". In tanti, sia colleghi del mondo dello spettacolo sia fan, le hanno scritto messaggi di solidarietà e sostegno. "Forza Sabri", ha commentato Simona Ventura. Qualcun altro, come Antonella Clerici e Jane Alexander, le hanno lasciato dei cuori.