Chissà chi è, il concorrente spiazza Amadeus: "Mi scambiano per Borghese e Salvini"

Chissà chi è, il nuovo quiz show di Amadeus su Nove è partito ieri sera, domenica 22 settembre. C'era grande attesa per questa sua nuova avventura e ora la sfida dello share con la Rai e soprattutto con Affari Tuoi di Stefano De Martino è ufficialmente partita. Di fatto la formula proposta dal conduttore è esattamente quella de I soliti Ignoti che su Rai Uno era diventato un programma cult della fascia access prime time. Alcune identità forniscono alcuni indizi e il concorrente come è noto deve cercare di indovinare le lore attitudini o professioni.

Poi, quando il gioco è terminato, c'è la sfida finale, quella di cogliere la somiglianza tra un concorrente e un partente, ad esempio il padre, la madre, il fratello o la sorella. E così il copione si è ripetuto nella prima puntata. E una delle identità nel momento in cui ha svelato i propri indizi per aiutare le concorrenti ad indovinare la propria professione, ha affermato: "Quando ero più magro mi scambiavano per Alessandro Borghese, da quando sono ingrassato mi scambiano per Matteo Salvini".

Una battuta che ha fatto calare il gelo in studio per qualche secondo. Poi però l'identità è stata svelata: si trattava di un giardiniere che cura le piante quando i proprietari di casa sono in vacanza. E le concorrenti, Carla e Isabella non hanno sbagliato...