Leonardo Pieraccioni sbotta: "Cambia parecchio", il cartello ai giardini di Firenze è un mistero

"Salve, qui c'è un cartello con due orari: dal primo aprile al 30 settembre apertura dalle 7 alle 20 e nei festivi dalle 8 alle 20. Invece dal 1 ottobre al 31 marzo 7-20 e festivi 8-20. Ecco, l'hanno scritto proprio perché cambia parecchio": Leonardo Pieraccioni ha fatto notare con ironia questo dettaglio sugli orari dei giardini dell'Orticoltura (o del Parnaso) a Firenze, su via Bolognese. L'attore ha rimarcato che gli orari sono praticamente gli stessi sia nella stagione invernale che in quella estiva. Di qui la domanda: perché differenziarli?

In molti hanno commentato il video di Pieraccioni sui social, sottolineando come in realtà questa particolare situazione non riguardi solo i giardini dell'Orticoltura a Firenze. In città ci sarebbero anche altri casi. "Anche villa Fabbricotti uguale, cambia parecchio", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Si sono sbagliati nel confondersi". E ancora: "Chissà che progetto c'è dietro quel cartello! Menti superiori". Il mistero, insomma, sembra difficile da risolvere.

Qualche settimana fa, invece, l'attore e regista aveva fatto parlare in maniera scherzosa di sé per via di una performance canora non proprio brillante. Il 57enne, in particolare, aveva improvvisato uno show in spiaggia alla fine di una giornata di mare a Castiglioncello. Dopo essersi probabilmente imbattuto in una band che stava suonando, Pieraccioni si era avvicinato al microfono, interpretando – a modo suo – il grande successo dei Queen "Another One Bites the Dust". Era stato lui stesso, poi, a condividere il video dell'esibizione sui social, commentando ironicamente: "Inglese da rivedere ma sound bomba! Si parte in tour".