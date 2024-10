Adriana morta a 31 anni: l'ultima foto e un terribile sospetto, trema il jet-set

02 ottobre 2024 a

Non c'è solo il caso Puff Daddy ad agitare il mondo dorato americano. Mentre il rapper (al secolo Sean Combs, famoso anche con il nome d'arte di P-Diddy) è in carcere con l'accusa di plurima violenza sessuale per quanto avvenuto in questi anni ai suoi famigerati "white party" (i festini esclusivi ed esagerati a cui partecipavano i vip più famosi del cinema e della musica made in Usa), a Miami si indaga per la morte di una ragazza sullo yacht di un altro rapper di cui per il momento non è stata resa nota l'identità.

La vittima era Adriana Viera, modella nata a San Paolo in Brasile e arrivata in Florida due anni fa con il marito. Adriana era una diva su Instagram ma soprattutto su OnlyFans, dove pubblicava contenuti per adulti a getto continuo, insieme a scatti che la vedevano in location esclusive ed extra-lusso. Ecco perché la sua fine, misteriosa, agita il jet-set della più caliente delle metropoli americane.

Finita la storia con il consorte, Roberto Tesario, la Viera aveva deciso di restare negli States e crescere da sola il loro figlio, che oggi ha 6 anni, guadagnandosi da vivere con il social a luci rosse. L'ultima sua foto pubblicata ritrae due donne in bikini su uno yacht e una bottiglia di champagne. Tutto lascia pensare che la ragazza, nota con il nome d'arte social di LadyRichForever, abbia partecipato al festino prima di venire ritrovata senza vita qualche ora dopo in un porto della Florida.

Devastate la madre della 31enne, ballerina che aveva partecipato alla Miami Swim Week lo scorso anno: "Voglio che si indaghi sulla morte di mia figlia e ho bisogno di aiuto per riportare indietro il suo corpo". Molte le frequentazioni "vip" di Adriana, il cui abbonamento costava 14 dollari al mese: non mancava infatti di pubblicare selfie e stories da New York, Las Vegas e altre località esclusive.