Michelle Hunziker, "che uomo voglio": le clamorose parole (sul compagno di Aurora)

04 ottobre 2024 a

a

a

"Sono single, non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che mia figlia Aurora ha con il suo compagno, Goffredo". Michelle Hunziker, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha parlato della sua vita privata. Al momento, la showgirl è felice, ma le manca qualcosa: l'amore. O meglio: sentirsi innamorata di un uomo che condivida con lei le avventure ogni giorno.

"Cerco un uomo che abbia voglia di vivere delle avventure insieme a me - ha proseguito la conduttrice di Striscia -. Sono in una fase della vita in cui ho voglia di scoprire il mondo. In questi anni ho sempre lavorato con passione, sono diventata madre e ho dedicato tanto tempo alla famiglia. Poi arriva il momento in cui desideri incontrare una persona con la quale vivere un altro pezzo di emozioni che non devono essere per forza un progetto di vita o i figli - ha aggiunto -, ma un momento bello di condivisione".

Le foto in lingerie scatenano il caos: rosiconi insultano Aurora Ramazzotti | Guarda

Poi le belle parole su sua figlia e il suo compagno. "Aurora e Goffredo hanno quella complicità che io avrei voluto con il mio compagno e che ho sempre cercato - ha spiegato Michelle -. Aurora è stata fortunata ma lei se lo merita questo grande amore perché è una ragazza molto sensibile. Lui, a 28 anni, ha una cultura e una consapevolezza da 40enne, è attento e responsabile. Sono molto contenta per mia figlia - ha concluso -, la sua mamma ha fatto un po’ più casino con gli affetti e le emozioni".