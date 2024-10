Serena Grandi confessa: "Ero tentata da Luca Barbareschi, mi sono presa uno schiaffo"

05 ottobre 2024 a

a

a

Tempo di confidenze per Serena Grandi, che si lascia andare con Monica Setta durante il programma Storie di donne al bivio weekend, in onda oggi, sabato 5 ottobre alle 14.50 su Rai 2. Nel corso dell'intervista, l'attrice ha ripercorso alcuni momenti tribolati della sua vita privata e ha rivelato: "Tornassi indietro, non lascerei mai mio marito Beppe Ercole. Anche se mi aveva tradito molto ed era gelosissimo. Una volta, a una festa, rimasi molto colpita da Luca Barbareschi. Lui se ne accorse e mi diede uno schiaffo", rivela.

A proposito di Luca Barbareschi, Serena Grandi ha aggiunto sempre su Rai2: "Mi è sempre piaciuto tanto. È un uomo assai fascinoso e quella volta, alla famosa festa, ebbi una vera tentazione. Mi sono pentita di non avergli mai dato corda", rivela Serena Grandi.

Claudia Gerini: "La mia musica dedicata a Franco Califano"

Nonostante il passato turbolento e le storie naufragate, oggi l'attrice è felice e innamorata. "Vivo una storia con un attore inglese famoso che ho conosciuto dal dentista - ha rivelato nello studio di Viale Mazzini -. Lui vorrebbe che mi trasferissi a Londra, ci sto pensando".

Durante la chiacchierata con Monica Senna, Serena Grandi ha anche affrontato il tema degli anni difficili in cui venne coinvolta in accuse legate a un giro di droga. Su quel momento, spiega: "Fu un periodo terribile per me, che non ho mai avuto dipendenze da cocaina o altro. Poi ne sono venuta fuori pulita, ma tutto quel dolore me lo sono portato dentro a lungo", ha concluso Serena Grandi.