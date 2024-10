Al Bano e Romina Carrisi, lo sfregio: "Come mi chiavano a scuola"

Roberto Tortora 14 ottobre 2024 a

a

a

Romina Carrisi insieme a papà Al Bano ospiti da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo (rotocalco televisivo con servizi sui fatti della settimana, soprattutto notizie rosa) per presentare il nipotino, Axel Lupo, nato il 24 gennaio scorso e avuto dalla relazione con il regista Stefano Rastelli.

La conduttrice subito chiede cosa lei abbia imparato da un papà così famoso: “La tenacia, la resilienza e la generosità. Papà è l'uomo più generoso che conosca. Sa sempre trovare una via d'uscita, una risoluzione per qualsiasi problema. Non è facile essere la figlia di Al Bano”.

"Chi è il mio vero papà": il dramma di Giampaolo Morelli dalla Toffanin

A scuola, la stessa Romina non sempre veniva trattata con il giusto garbo, per via del suo cognome pesante, soprattutto nel momento in cui il papà divorziò da Romina Power, così un’insegnante le disse: “Adesso sei la figlia di due divorziati. Mi mettevano dei pesi inutili”. Se, però, si pensa a una riunione tra i due, Romina ha le idee chiare: “Rivedere mamma e papà insieme? Assolutamente no”.

Lo stesso Al Bano, poi, ha ricordato i momenti difficili: “Il divorzio me lo aspettavo molto molto prima. Nella famiglia di Romina, la parola divorzio era normalità e quindi quando mi sono sposato con Romina io sapevo che il divorzio sarebbe arrivato. Il fatto che il matrimonio sia durato così tanti anni mi era sembrato un miracolo. Io ho tentato con tutte le mie forze di risanare il matrimonio con Romina, ma non è stato possibile. Oggi mi sono rifatto una vita con Loredana e le cose vanno molto meglio di prima, non potrei mai distruggere la storia di adesso per cercare di riportare qualcosa che non ha funzionato. La mia dimensione attuale mi piace, è morto l'amore di ieri ed è rimasto il rispetto”.

"Frontale con un autobus". Barbara Palombelli si racconta: attimi di paura

E la figlia rincara la dose: “Noi sogniamo un amore come quello di mamma e papà: tutte le cose belle però finiscono e l'importante è che ci sia stato e che sono riusciti a trovarsi in questa vita e viversi una storia d'amore così bella. L'amore finisce e tramuta. La separazione tra loro due non è stata facile, ho affrontato anni e anni di terapia, è facile entrare nel vortice di nostalgia e malinconia, mettere in dubbio tutto e pensare che forse avrebbe potuto salvare il loro matrimonio, ma le cose sono andate così”. Progetti per il futuro? Al Bano svela: “Voglio fare il mio ultimo Sanremo da concorrente e lasciare il mio segno, basta. Non parteciperò in coppia con Romina Power”.