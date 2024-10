Che tempo che fa, "pasta e provola": cosa portano in studio, Fazio scatenato

Claudio Brigliadori 14 ottobre 2024 a

Uno schiocco con le dita, l’aria da navigato piacione catodico, lo sguardo sornione di chi ne ha viste molte di scene come questa. Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ospita Paola e Chiara, entrambe in versione mora. Un fatto che confonde non poco i telespettatori, ma vabbè. Sul palco le due sorelle si esibiscono nel loro ultimo singolo Il linguaggio del corpo, sinuose e sensuali. E in mezzo, un po’ troppo impettito ma efficace, c’è proprio il padrone di casa.

Il siparietto, ahilui, dura poco perché a spezzare l’idilliaco triangolo arriva BigMama, l’altra ospite musicale eccellente della domenica sera. La rapper napoletana entra con passo sicuro in studio, con Fabietto che appena la vede abbassa lo sguardo intimorito, per poi con la mano cederle lo scettro, pardon il microfono. L’autrice di “La rabbia non ti basta” lo guarda malissimo, raccoglie il gelato e con fare un po’ minaccioso pare pure liquidarlo con un secco “vai vai”. Una gag ben studiata che sui social raccoglie le reazioni entusiastiche degli utenti: “Questo momento di diritto nella storia". Doppiato, però, quando la stessa BigMama ha assaltato il “tavolo”, la seconda parte del programma, inondando i commentatori fissi di CHTC con una teglia fumante di pasta e provola. “Ma l'hai fatta tu davvero?”, le chiede Fazio.

“Te lo giuro sulla mia mamma”, risponde la cantante. “Ma brava, applausi”, chiama l’ovazione il presentatore mentre il pubblico festeggia. Mai come Nino Frassica, Francesco Paolantoni, la Signorina Coriandoli o il mitico Ubaldo Pantani versione Lapo Elkann, che smettono di celiare per tuffarsi a pesce sui piatti. Una scena che vale quanto mille interviste a Pep Guardiola: dal tiki-taka al magna magna. Anzi: dal sesso e samba al sesso e provola.