Teocoli contro Celentano? La bordata di Don Backy: "Quanti soldi mi deve Teo"

Nella clamorosa querelle tra Teo Teocoli e Adriano Celentano ora si insinua anche Don Backy, ex "big" del Clan che non si è lasciato bene né con il Molleggiato né con l'attore milanese. Una storia di amicizie finite, insomma. O forse un regolamento di (vecchi) conti. Letteralmente.

Intervistato da Un Giorno da Pecora, Teocoli oltre a ribadire i sospetti sulla fine del rapporto con Celentano, legata al progetto Adrian e alla moglie di Adriano, Claudia Mori ("Ha il suo perché in tutto questo, lei non è cattiva ma è una donna dura. Ma non è solo colpa sua"), se l'è presa anche con Aldo Caponi, in arte Don Backy, che a settembre a Mowmag aveva rivangato vicende vecchie di decenni.

"C’è gente che si vanta di essere stata nel Clan, tipo Teo Teocoli, ma non è così. Alcuni hanno solo inciso per l’etichetta, punto. Non mi faccia dire altro", aveva detto per poi scendere nel dettaglio: "Teocoli ha vissuto sulle mie spalle per due o tre anni. Pranzi, cene, pagavo sempre io. Una notte, parliamo del 1964-’65, si presentò a casa mia e mi chiese 250.000 lire perché aveva fuso il motore della macchina a Parigi, e doveva farla tornare in treno. Ovviamente, non aveva un soldo".

"All’epoca - risponde ora Teocoli, ai microfoni di Radio 2 Rai - ero giovane e poi io potevo anche mangiare a casa, visto che vivevo in città. Oggi, dopo più di 60 anni sui social mi ha rinfacciato queste cene e l’avermi prestato 100mila lire per una macchina, che peraltro mi si ruppe a Parigi tanti anni fa. Ci sono rimasto male".