Rocco Siffredi, la 'proposta indecente' a Quentin Tarantino: "Vuoi vedere pure quelli?

"Quentin Tarantino, che era a Cannes per presentare il suo primo film 'Cani da rapina', è venuto sul set dove giravo con mia moglie 'Bodyguard' e mi ha detto: 'You are the italian in Chamelons' e io gli ho risposto: 'vedi pure i film porno?' e lui: 'Ehy... come on'": Rocco Siffredi lo ha raccontato a Luca Casadei nella nuova puntata del podcast “One More Time”. L'attore, poi, ha parlato anche di un momento importante della sua carriera: "Gli Oscar del porno erano in concomitanza con il Festival di Cannes. Mi sono sentito davvero figo quando ho vinto per il primo anno il premio 'miglior attore'. In giro per strada tutta la Francia sapeva chi ero".

Nell'intervista, l’attore si è raccontato anche al di là del personaggio pubblico, non nascondendo contraddizioni e dolore. Un'anticipazione dello spettacolo “Siffredi racconta Rocco”, in scena il 29 ottobre sul palco del TAM Teatro Arcimboldi di Milano e nelle principali città italiane. Infine, sul momento in cui ha deciso di smettere di recitare ha rivelato: "Ho deciso di smettere perché un giorno mio figlio piccolo a sette anni mi ha detto: 'papà ma tu ora 'sexy' lo fai solo con mamma, vero?' e io: 'certo'. Dentro di me ho pensato: 'ma come gli viene in mente di chiedermi sta roba?'. (…) Quindi ho smesso, ma il corpo e la testa mi chiedevano altro".