Non solo Chiara Ferragni, anche mamma Marina: "Con Kelcz è finita", altro crac in famiglia

Sarebbe finita la storia d'amore tra Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e il compagno Frank Kelcz. Le cause della rottura, però, non si conoscono. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due sembrava essere in crisi già da qualche tempo. Secondo Dagospia, invece, a pesare sulla fine del rapporto sarebbero state "anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Si tratta, però, solo di una voce. Nulla di certo o confermato. Nessun commento, per ora, da parte della Di Guardo.

La coppia composta dalla scrittrice e il manager inglese è sempre stata molto riservata: poche le foto sui social e le apparizioni insieme. I due hanno sempre preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Non sono mai mancate invece foto di famiglia a partire dal 2022, anno in cui sono apparsi per la prima volta in uno scatto del pranzo di Natale pubblicato da Valentina Ferragni sui suoi profili social. Questa, tra l'altro, sarebbe stata la prima relazione di Marina Di Guardo dopo la separazione dall'ex marito, padre delle sorelle Ferragni, avvenuta nel 2002, quando le figlie erano ancora adolescenti.