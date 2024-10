Ruota della fortuna, il concorrente massacrato dopo questa frase: "Maledice una stazione"

24 ottobre 2024 a

a

a

Alla Ruota della Fortuna scoppia la bufera su uno dei concorrenti. Di fatto nella puntata di questa sera, giovedì 24 ottobre la protagonista a sua insaputa è Loretta Goggi. Infatti una delle ultime definizioni della puntata porta proprio il cognome e il nome della cantante. Insomma, il concorrente è chiamato a indovinare una frase che ha a che fare con Loretta Goggi e che di fatto ha a che fare con una sua canzone.

La definizione corretta è abbastanza semplice: "Maledice una stagione per innamorarsi nuovamente". Il riferimento, nemmeno troppo nascosto, è a "Maledetta primavera". Ma il concorrente commette un errore gravissimo. Al posto di "stagione" pronuncia la parola "stazione". Un vero e proprio disastro che di fatto è diventato subito un tormentone dei social.

In tanti, tra gli spettatori che di fatto commentano su X live la puntata, hanno puntato il dito proprio contro il concorrente dello strafalcione: "Ma puoi dire "Maledice una STAZIONE..." quando pure i fermenti lattici sanno che la signature song di Loretta Goggi è "Maledetta primavera"?", tuona uno dei tanti utenti. Qualcuno si stupisce anche della reazione del conduttore: "Strano Gerry non ha detto niente...". C'è anche chi si chiede: "Ma perché non ha usato il jolly?". Insomma, è bastato uno strafalcione, magari dovuto all'emozione per scatenare un vero e proprio putiferio.