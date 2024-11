Belen Rodriguez, "ha dormito fuori dalla porta per una notte intera": la rivelazione sul suo ex

09 novembre 2024 a

Rivelazioni inedite quelle che Belen Rodriguez ha fatto sui suoi ex nello spot di Amore alla prova, la crisi del settimo anno, il programma da lei condotto e in onda da mercoledì 20 novembre in prima serata su Real Time. "Mi hanno scritto poesie, c'è chi ha cantato serenate, chi ha dormito fuori dalla porta sopra lo zerbino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita", ha raccontato la showgirl argentina nella clip registrata per lanciare la nuova trasmissione.

"Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande", ha continuato la conduttrice, che però non ha mai fatto esplicitamente i nomi degli ex protagonisti di questi retroscena. Poi, parlando del programma, ha spiegato: "Noi seguiremo quattro coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova". Nella sua vita sentimentale c'è stato soprattutto Stefano De Martino, col quale si è sposata e ha avuto il piccolo Santiago. I due, dopo essersi lasciati, ci hanno riprovato più volte, ma senza successo. Belen, poi, è stata anche con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese, con cui ha avuto sua figlia Luna Marie. Le ultime frequentazioni, invece, sono quelle con Elio Lorenzoni e Edoardo Angelo Galvano.