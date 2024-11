Martina Stavolo, "ho vissuto la depressione": com'è e cosa fa oggi l'ex allieva di "Amici"

09 novembre 2024 a

Un'ex star di Amici, il talent di Maria De Filippi su Canale 5, si è confessata in un'intervista a Leggo, parlando della sua vita e della sua carriera oggi. Si tratta della 37enne Martina Stavolo: "Sono una psicologa, ufficiosamente anche psicoterapeuta", ha raccontato. Lei, che partecipò all'ottava edizione di Amici, ovvero quella vinta da Alessandra Amoroso, ha parlato delle differenze tra il periodo attuale e quello passato, quando era nella scuola più famosa d'Italia: "Rispetto a quando ero ad Amici vivo la normalità. Più cresco, più vado avanti e più riesco ad apprezzarla". E ancora: quando sei giovane, "cerchi i fuochi d'artificio, ma quelli durano solo una manciata di secondi".

La Stavolo è legata sentimentalmente ad Alessandro, 41 anni. E la coppia è in attesa del primo figlio, Edoardo, in arrivo il prossimo febbraio. Parlando della sua esperienza durante e dopo Amici, la 37enne ha confessato: "C'è la tristezza di essere stata giudicata male da molti". Tornando con la mente a quel periodo, Martina non ha nascosto di aver vissuto una forte "depressione", rivelando che "persone sbagliate mi hanno dato i consigli sbagliati". Sulla musica, invece, ha detto: "Non mi manca. Mi sono resa conto che amavo l'arte in generale e i social. Io amo comunicare".

"Ho vissuto la depressione - ha continuato la 37enne -. Ho incontrato persone sbagliate, tra queste c'erano anche grandi nomi. Ero giovane e inesperta, mi hanno guidato contro Maria (De Filippi). Ero spaesata e mi sono fidata". Una situazione di cui si è pentita, come lei stessa ha raccontato. E sulla conduttrice ha aggiunto: "Mi avrebbe fatto piacere prendere un caffè con lei e di certo non per fare tv: sono una donna realizzata e felice di vivere la mia vita. Conduco una vita normale fatta di tanti momenti felici".