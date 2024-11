Casa a Prima Vista, nella stanza da letto di Mariana D'Amico questo "dettaglio": incredibile

14 novembre 2024 a

La cabina armadio? Un "must", almeno per Mariana D'Amico. Già durante Casa a Prima Vista, l'agente immobiliare ha palesato più volte l'importanza della stanza desiderata da uomini e donne. Ora però si scopre che lei stessa non riesce a rinunciarci. Guardando il suo profilo Instagram, balza subito agli occhi la grande cabina armadio che vanta nella sua abitazione. Al motto di What happens in your wardrobe?", la D'Amico ha mostrato ai suoi seguaci un micro tour del suo guardaroba, concentrandosi soprattutto sui look sfoggiati nei diversi momenti della giornata.

Si tratta di una camera, molto probabilmente accanto alla sua stanza da letto, total white con enormi specchi e ante incassate nel muro in cui si vedono abiti e accessori. Negli scaffali a vista ha posizionato borse e scatole ma anche trolley da viaggio e borsellini per il trucco. Nelle zone nascoste, invece, ecco che si vedono maglioni ordinati per modello e colore, cappotti e vestiti. Nel reel, inoltre, si intravede il corridoio che conduce alla stanza-guardaroba: è sempre total white e dallo stile minimal ed è arricchita da parquet di legno, quadri e porte scorrevoli.