Stefano De Martino, siluro contro Striscia la Notizia: "Le cose vanno dimostrate"

"Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo": Stefano De Martino ha risposto così alle punzecchiature del tg satirico di Antonio Ricci che in più di un'occasione ha messo in dubbio la regolarità di Affari Tuoi, il programma che l'ex ballerino conduce su Rai 1. Rispondendo alle accuse della trasmissione di Canale 5, De Martino, intervistato dal Corriere della Sera, ha anche lanciato una stoccata: "Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003".

Il conduttore, poi, ha spiegato che i suoi sogni sono cambiati nel corso degli anni. All'inizio, ha detto, "volevo fare quello che facevano gli altri. Dunque, il calciatore: terzino sinistro. Poi a 9 anni ho cominciato ad accompagnare mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza. Siccome non volevo fare due viaggi, la aspettavo lì seduto. Un giorno l’insegnante, di cui era stato allievo anche mio padre, mi chiese di provare". Il grande pubblico lo ha conosciuto dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, Amici. Quell'esperienza, ha raccontato, gli ha fatto montare la testa: "In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi".

Parlando della regina della televisione, la De Filippi, l'ha definita "una donna molto intelligente. Guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch’io. Allora era molto lontana da me l’idea di fare il conduttore. Televisivamente parlando mi sento suo figlio". Su Maurizio Costanzo invece: "Ero un fan del Maurizio Costanzo Show, era bravissimo a fare il fritto misto”.