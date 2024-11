Casa a prima vista, la passione segreta di Blasco Pulieri: cosa spunta nel suo appartamento

23 novembre 2024 a

I telespettatori di Casa a prima vista, lo show "immobiliare" di Real Time, hanno imparato ad amare Blasco Pulieri per la simpatia e per qualche suo vezzo, quasi un marchio di fabbrica.

Per esempio, il parquet scuro da abbinare a pareti e complementi d'arredo più chiari, quando non bianchi e immacolati. Un effetto moderno ma a suo modo "classico" che ha spesso conquistato i concorrenti/clienti del programma diventato negli ultimi mesi il vero caso televisivo della stagione 2024, battendo per ascolti e share anche avversari più quotati nella fascia dell'access prime time come Chissà chi è di Amadeus, sul Nove.

Insieme agli ascolti è cresciuto a dismisura anche l'interesse dei telespettatori per i sei agenti immobiliari protagonisti dello show: Blasco, Nadia Mayer e Corrado Sassu "operativi" su Roma, Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico che si disputano invece la piazza di Milano. Un interesse che si riflette anche nei dettagli che riguardano la loro vita privata e sentimentale, la loro storia e, ovviamente, le loro case.

Su Instagram, d'altronde, i sei professionisti con la passione del mattone, della disposizione degli spazi e dell'arredamento non di rado forniscono ai loro follower dritte e consigli utili prima dell'acquisto di un appartamento. Anche indirettamente, però, svelando qualche loro passione o abitudine tra le quattro mura di casa, riescono a dare suggerimenti e spunti. E' il caso dello stesso Blasco, che tra le sue storie qualche tempo fa ha pubblicato le foto della ristrutturazione della sua dimora capitolina. Si è scoperto, per esempio, che sui pavimenti ha optato sia per un colore carta da zucchero sia per un parquet spinato dal colore naturale. Oppure la cucina, molto classica, bianca con piano in marmo. E infine, ecco lo scatto mentre sistema parecchi quadri sulle pareti, segno evidente della sua grande passione. Ma qui, forse, si tratta di qualcosa in più di semplice decorazione.