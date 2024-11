Il divertimento cambia, al ritmo di cibo & show

25 novembre 2024 a

Che succede nel variopinto universo del divertimento italiano? Accanto alla classica discoteca notturna, nascono alternative. Dall'aperitivo in poi, si balla e si canta. In tanti modi diversi.

Ad esempio, lo si fa mentre ci si godono divertenti show cooking ogni domenica, dalle 19 in poi, all'Hotel Costez di Cazzago, in piena Franciacorta, spazio che ha appena compiuto 18 anni. A novembre '24, nel mese più 'freddo' dell'anno dal punto di vista del divertimento (sta tra Halloween e le feste di fine anno), in controtendenza, i fratelli Paolo & Francesco Battaglia tengono aperto il loro DJ bar non più due (venerdì e sabato) per tre appuntamenti. Costanti sono musica, bollicine e cocktail d'autore, ma nei giorni festivi il cibo diventa protagonista.

Attraversando tutta l'Italia e tornando all'inizio del weekend, a Gela, in provincia di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia più vera, piace da tempo la pizza del napoletano Daniele Cacciuolo, che da qualche tempo ha rinnovato il suo locale chiamandolo con il proprio nome... e ricevendo subito Due Spicchi dal Gambero Rosso. Qui ogni venerdì sera, chi dopo una certa ora sceglie di cenare con pizza e sfizi d'autore, dopo mangiato canta e bella, con professionisti della live music. Perché mangiare bene è bello, ma farlo divertendosi è un'emozione.

Lo sa bene il 46enne Cristiano Calore, che a dicembre '24, sul lago d'Iseo, a Costa Volpino, apre RAW bistrot, il suo ennesimo locale (il primo l'ha inaugurato a 21 anni). Qui, oltre a 50 coperti, ha voluto un grande ingresso perfetto per aperitivi e dopocena rilassanti. "Avremmo potuto inserire più del doppio dei coperti, ma ho voluto all'ingresso un vero salotto in cui stare comodamente seduti", spiega il titolare. In cucina c'è la brigata guidata dallo chef Alessandro Pilatti, mentre lo staff di sala è coordinato da Davide Filisetti. "Prima di tutto ho scelto la squadra, subito dopo lo spazio. Il nostro è un progetto collettivo", conclude Calore.

Per fortuna, c'è già chi pensa a Capodanno 2025. Gardacqua, sul lago, a Garda (VR), ripropone un format decisamente rilassante tra SPA, buffet curato e bilanciato, saune e divertimento. Chi ha bisogno di un po' di relax arriva alle 20 e lascia il centro alle 2 e 30... chi invece si sente davvero in difficoltà, può addirittura arrivare alle 11 e godersi oltre 15 ore di trattamenti. Dalle 20 in poi, open buffet e mezzanotte pandoro per tutti, dolce veronese per eccellenza.

A Capodanno '25, ma anche per tutti i mesi invernali, una fuga al caldo è un'ottima idea. Al The Beach Luxury Club, a Sharm El Sheikh (nella foto), per la notte più lunga dell'anno, sul palco c'è Umberto Smaila, una garanzia da sempre per chi ha voglia di divertirsi. Non è solo, perché al The Beach cucina italiana e fusion vanno sempre al ritmo di dinner show d'eccezione. Insieme a tanti vip e personaggi, negli spazi gestiti da Manuel Dallori, non ci annoia mai e si è davvero al centro della scena. Succede anche al CAVA, nuovo format che è un'evoluzione ad alto tasso di stile della classica trattoria italiana, che prende già vita a Sharm, in Toscana, in Sicilia, in Messico...

Sinora abbiamo parlato di cibo, party e divertimento, ma senza il DJ giusto, ogni festa non decolla, né in discoteca né in spazi diversi in cui si mangia anche qualcosa, quelli che forse funzionano di più oggi. Tra i professionisti italiani più richiesti in questo tipo di spazi, ecco Mitch B., romagnolo che vive a Roma e fa divertire spazi come il Dunes a Ibiza, il Papeete a Milano Marittima, l'Opus e Villa Sublime a Roma.

DJ, produttore musicale e anche organizzatore è invece Saintpaul DJ, un professionista che ha fatto del divertimento la sua missione. La sua ultima creatura è Motel, festa che inizia il venerdì, guarda caso all'ora di cena e finisce solo all'alba... e che sul palco mette gli artisti di Circo Nero Italia. Sono performer capaci di far divertire ed emozionare ogni pubblico. "Spalancate gli occhi, drizzate le orecchie e aprite il cuore perché, signore e signori, quelli di Circo Nero Italia non sono semplici show, sono sogni da vivere ad occhi aperti", spiega il coordinatore del collettivo Duccio Cantini.

Dopo tanti spazi ibridi di diversa natura aperti anche di sera, chiudiamo con una discoteca che apre solo e soltanto di notte. Anzi, al Bolgia di Bergamo da sempre il ritmo raramente si ferma con l'alba, continua anche oltre ed è quello dei più richiesti DJ del pianeta. Star italiane come Deborah De Luca e Luca Agnelli ed internazionali come I Hate Models e Patrick Mason hanno in comune, oltre alla qualità musicale, la capacità di creare show che regalano emozioni al pubblico. Non solo: il top club bergamasco diffonde sempre video di grande impatto sui suoi enormi schermi. Perché la discoteca 'classica' soffre, ma i locali che sanno innovare, ogni notte, funzionano. Ai puristi ed ai tradizionalisti tutto questo non piace, ma i fatti dimostrano il divertimento di questo tipo funziona. Eccome se funziona. Non resta che viverlo, con il sorriso sulle labbra.