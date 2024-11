Affari Tuoi, "mi fa il maialino". Stefano De Martino si avvicina alla concorrente e...

25 novembre 2024 a

a

a

Nuova puntata di Affari Tuoi, nuovo show di Stefano De Martino. Concorrente, Luca dalla Sardegna. L’uomo è un barista e gioca col pacco numero 8 affiancato nello studio di Rai 1 dal fratello Francesco. La partita, che inizia molto bene, non finisce nel migliore dei modi. Nel lato "rosso" del tavolo i due fratelli trovano 1 euro e il concorrente ironizza: "È cominciato il riscatto del tavolo ‘sinistro’, aveva sempre pacchi rossi".

Una battuta che scatena la risata della pacchista Serena. "No, questa cosa è meravigliosa - commenta De Martino in riferimento alla sua sonora e strana risata -. Dammi il microfono che dal suo non si sente. Voi pensate una macellaia che ride così…". A quel punto prende il microfono gelato, lo fa aprire dalla produzione e si avvicina a lei. Risultato? Nel ridere la pacchista fa il verso del maiale. "La macellaia mi fa il maialino", scherza su De Martino tra le risate del pubblico.

"L'hanno distrutta": per Luca dalla Sardegna finisce male dopo Affari Tuoi

Ma la puntata è stata anche presa di mira da alcuni telespettatori. A non andare giù la scelta di cambiare pacco all’ultimo e non accettare le numerose e soprattutto alte offerte del Dottore: "Non capisco perché nessuno chiama subito i pacchi col numero precedente e col quello successivo a quello che gli è toccato in sorte. Così, in base a quello che esce, si fanno un’idea se accettare alla prima offerta di cambio o se tenerlo a oltranza", scrive un utente sul web mentre altri gli fanno eco: "Ed era proprio un 8 che non ce l’ha fatta questo 3", "Quando ti trovi nella situazione del Tutto o Niente alla fine, mai cambiare, secondo me", "Ormai non bisogna più cambiare alla fine. Il dottore lo fa per risparmiare", "Oggi ce l’ho con il dottore più che mai", "Chi troppo vuole nulla stringe".