Affari Tuoi, Serena "massacrata" dopo la puntata: "Gioca di... rendiamoci conto"

Ad Affari Tuoi è la serata di Serena dal Veneto. La concorrente riesce a giocare una partita quasi perfetta. I pacchi blu vanno via in sequenza e a un certo punto della partita si ritrova con cinque pacchi rossi da un lato e solo due blu. Ma il dottore comincia a stuzzicare la giovane concorrente di soli 22 anni con offerte interessanti. Una da 39.000 euro viene rifiutata. E dopo viene rifiutata anche un'offerta da 30.000 euro.

A questo punto si fa dritti al gran finale. La concorrente accetta il cambio pacco, ma questa mossa rovinerà la sua partita. Infatti sui social in tanti cominciano a pronosticare un finale che appare scontato: "Nel pacco che ha tra le mani ci sono 75.000 euro". Un vero e proprio tormentone che non si esaurisce. Infatti la concorrente, Serena, accetta l'ultimissima offerta del dottore che ammonta sempre a 30.000 euro. E qui si consuma un vero e proprio disastro sotto gli occhi di Stefano De Martino. Infatti nel pacco di Serena c'erano proprio 75.000 euro. "La regola numero 1 di AffariTuoi: mai portarsi il pacco che hai cambiato in fondo. Inutile fare l’espressione stupita se poi ci perdi nel cambio…", scrive un utente su X. E un altro in modo colorito punta il dito contro Serena: "Ecco quì...cosi imparano a giocare di...cambia il pacco non lo apre,accetta l'offerta e non apre il pacco che aveva scelto...rendiamoci conto..capisco che lei abbia 22 anni..ma la madre completamente sfasata,rideva alle battute di stefano,mah...". E la polemica è servita.