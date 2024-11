Ambra Angiolini demolisce la rosicona: "Mi spiace, ma le distruggo la giornata"

30 novembre 2024 a

Ambra Angiolini non ci sta e risponde a chi fa commenti al vetriolo sui social. Un utente, in particolare, ha scritto un messaggio piuttosto velenoso sotto a un post della pagina Instagram "Chedonna.it". Post che riportava una dichiarazione rilasciata da Francesco Renga, ex di Ambra, in cui lui parlava proprio della relazione con la cantante: "Io, lei, Jolanda e Leonardo - queste le parole di Renga - non smetteremo mai di essere una famiglia anche se certi meccanismi sono cambiati. Io credo che la cosa migliore che deve circolare in una famiglia sia il rispetto dei ruoli e il rispetto della felicità dell'altro".

"Tutti a scrivere frasi sdolcinate dopo aver fatto guerre l'uno contro l'altra, ormai ho notato che avete preso tutti la stessa piega...Ma al popolo??": questo il commento comparso sotto al post che ha fatto infuriare la Angiolini. "Signora - ha scritto Ambra - mi dispiace distruggere la sua giornata con una notizia: non ci siamo mai fatti la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa la parola 'pace'? È quel diritto che tutti siamo invocando, ma che nessuno riesce a mettere in pratica nemmeno nelle proprie vite, soprattutto sui social". A chiudere il commento un cuore rosa.

Angiolini e Renga hanno avuto due figli: Jolanda che ora ha 20 anni e Leonardo che da poco è diventato maggiorenne. E i due, anche a nove anni dalla separazione avvenuta nel 2015, continuano ad avere un rapporto di stima e affetto reciproci.